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Бійці ГУР отримали від волонтерів літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах" – фото

Этот материал также доступен на русском
03.08.2023, 10:28
Бійці ГУР отримали від волонтерів літаки-бомбери, від яких у росіян буде
Фото: Telegram Сергія Стерненка

Бійці Головного управління розвідки отримали від волонтерів безпілотні літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах". Про це повідомило ГУР МО.

Як зазначається, волонтер Сергій Стерненко та передплатники його каналів зібрали 19,25 млн грн та закупили на ці гроші виробництво безпілотних літаків-бомберів.

Тепер дрони передали для спецпідрозділу БПЛА ГУР.

"Такі літаки-бомбери здатні створювати жах для російських окупантів на відстані до 70 кілометрів", – йдеться у повідомленні.

Воєнна розвідка подякувала за допомогу всім, хто взяв участь у цій справі та продовжує підтримувати Сили безпеки та оборони України.

Бійці ГУР отримали від волонтерів літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах" – фото

Бійці ГУР отримали від волонтерів літаки-бомбери, від яких у росіян буде "жах" – фото

31 липня Стерненко повідомляв, що наприкінці квітня відбувся збір на 15 бортів дуже ефективних бомберів.

"Перші 9 із 15 бортів вже готові до роботи. Скоро будуть ще шість", – написав волонтер.

  • 23 липня 2023 року фонд Сергія Притули продав з аукціону "карту Буданова" за 14 млн грн, кошти від продажу підуть на п'ять розвідувальних комплексів БПЛА EOS C VTOL для ГУР.

Читайте також: Фонд Притули викупив 20 джипів для ЗСУ на розпродажі активів Богдан Моторс – фото

Наталія Медведєва
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війнагурдронисергій стерненко
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