Бойцы ГУР получили от волонтеров самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах" – фото
Бойцы Главного управления разведки получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах". Об этом сообщило ГУР МО.
Как отмечается, волонтер Сергей Стерненко и подписчики его каналов собрали 19,25 млн грн и закупили на эти деньги производство беспилотных самолетов-бомберов.
Теперь дроны передали для спецподразделения БПЛА ГУР.
"Такие самолеты-бомберы способны создавать ужас для российских оккупантов на расстоянии до 70 километров", – говорится в сообщении.
Военная разведка поблагодарила за помощь всех, кто принял участие в этом деле и продолжает поддерживать Силы безопасности и обороны Украины.
31 июля Стерненко сообщал, что в конце апреля состоялся сбор на 15 бортов очень эффективных бомберов.
"Первые 9 из 15 бортов уже готовы к работе. Скоро будут еще шесть", – написал волонтер.
- 23 июля 2023 года фонд Сергея Притулы продал с аукциона "карту Буданова" за 14 млн грн, средства от продажи пойдут на пять разведывательных комплексов БПЛА EOS C VTOL для ГУР.
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