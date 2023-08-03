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Бойцы ГУР получили от волонтеров самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах" – фото

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 10:28
Бойцы ГУР получили от волонтеров самолеты-бомберы, от которых у россиян будет
Фото: Telegram Сергея Стерненко

Бойцы Главного управления разведки получили от волонтеров беспилотные самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах". Об этом сообщило ГУР МО.

Как отмечается, волонтер Сергей Стерненко и подписчики его каналов собрали 19,25 млн грн и закупили на эти деньги производство беспилотных самолетов-бомберов.

Теперь дроны передали для спецподразделения БПЛА ГУР.

"Такие самолеты-бомберы способны создавать ужас для российских оккупантов на расстоянии до 70 километров", – говорится в сообщении.

Военная разведка поблагодарила за помощь всех, кто принял участие в этом деле и продолжает поддерживать Силы безопасности и обороны Украины.

Бойцы ГУР получили от волонтеров самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах" – фото

Бойцы ГУР получили от волонтеров самолеты-бомберы, от которых у россиян будет "жах" – фото

31 июля Стерненко сообщал, что в конце апреля состоялся сбор на 15 бортов очень эффективных бомберов.

"Первые 9 из 15 бортов уже готовы к работе. Скоро будут еще шесть", – написал волонтер.

  • 23 июля 2023 года фонд Сергея Притулы продал с аукциона "карту Буданова" за 14 млн грн, средства от продажи пойдут на пять разведывательных комплексов БПЛА EOS C VTOL для ГУР.

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Наталья Медведева
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Сергей Стерненковойнагурдроны
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