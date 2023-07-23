"Карта Буданова" ушла с молотка за 14 млн грн, деньги пойдут на разведдроны для ГУР

"Карта Буданова" была продана на аукционе за 14 млн грн, сообщил Сергей Притула. Средства от продажи пойдут на разведывательные комплексы БПЛА для ГУР.

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Фонд Притулы провел аукцион, на который была выставлена знаменитая карта "раздела России" из кабинета главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. В итоге карта была продана за 14 млн грн.

Вырученные на аукционе средства пойдут в фонд закупки пяти комплексов БПЛА EOS C VTOL в рамках сбора "Выявляем – уничтожаем!" для штурмовых спецподразделений ГУР.

Впервые карта "вышла в свет" в декабре 2022 года, когда журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР заметили в его кабинете карту с "расчлененной Россией".

На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

18 июля Притула поделился видео с главой ГУР Кириллом Будановым, в котором был анонсирован новый сбор, но на что именно – "запикали".

19 июля фонд Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS C VTOL для обнаружений вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн за неделю.

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