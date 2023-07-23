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"Карта Буданова" ушла с молотка за 14 млн грн, деньги пойдут на разведдроны для ГУР

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 22:17
Карта расчлененной России в кабинете Буданова (скриншот)

"Карта Буданова" была продана на аукционе за 14 млн грн, сообщил Сергей Притула. Средства от продажи пойдут на разведывательные комплексы БПЛА для ГУР.

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Фонд Притулы провел аукцион, на который была выставлена знаменитая карта "раздела России" из кабинета главы Главного управления разведки Кирилла Буданова. В итоге карта была продана за 14 млн грн. 

Вырученные на аукционе средства пойдут в фонд закупки пяти комплексов БПЛА EOS C VTOL в рамках сбора "Выявляем – уничтожаем!" для штурмовых спецподразделений ГУР.

Сергей Притула с картой Буданова (Фото – Telegram Сергій Притула)

Впервые карта "вышла в свет" в декабре 2022 года, когда журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР заметили в его кабинете карту с "расчлененной Россией".

На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе –  "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

  • 18 июля Притула поделился видео с главой ГУР Кириллом Будановым, в котором был анонсирован новый сбор, но на что именно – "запикали".
  • 19 июля фонд Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS C VTOL для обнаружений вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн за неделю.
Сергей Бережной
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