Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сложил карту с разделенной Россией в своем кабинете, заявив, что теперь "мы ее режем".

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Недавно журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР заметили в его кабинете карту с расчлененной Россией.

На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

У него спросили: является ли это следующим этапом после выхода украинских войск на границы 1991 года.

"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", — ответил тогда Буданов.

Дмитро Гриниченко

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