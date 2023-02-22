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"Теперь мы ее режем". Буданов сложил карту с "расчлененной" Россией в кабинете

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2023, 11:24
Кирилл Буданов (Фото: EPA)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сложил карту с разделенной Россией в своем кабинете, заявив, что теперь "мы ее режем".

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Недавно журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР заметили в его кабинете карту с расчлененной Россией.

На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе –  "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

У него спросили: является ли это следующим этапом после выхода украинских войск на границы 1991 года.

"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", — ответил тогда Буданов.

Карта с разделенной РФ в кабинете Буданова (Фото: LIGA.net)

Теперь у главного разведчика взяли интервью журналисты Forbes Украина, которые заметили, что позади Буданова больше нет упомянутой карты, она лежит сложенной на столе. 

"Теперь мы ее режем", — сказал Буданов.

Читайте также: Буданов: Путин — посмешище, РФ осталось недолго. Ее трансформация пойдет на пользу миру

Дмитро Гриниченко
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Россия война разведка Кирилл Буданов
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