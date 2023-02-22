"Теперь мы ее режем". Буданов сложил карту с "расчлененной" Россией в кабинете
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сложил карту с разделенной Россией в своем кабинете, заявив, что теперь "мы ее режем".
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Недавно журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР заметили в его кабинете карту с расчлененной Россией.
На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".
У него спросили: является ли это следующим этапом после выхода украинских войск на границы 1991 года.
"Все видят то, что они хотят видеть. Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет", — ответил тогда Буданов.
"Теперь мы ее режем", — сказал Буданов.
- Буданов назвал три главных поражения и три победы Украины в войне против России.
- Также он заявил, что решающие бои в войне РФ против Украины будут в середине-конце весны.
- Разведчик заявил, что оборона Бахмута сдерживает россиян и наносит им катастрофические потери.
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