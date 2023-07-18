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Буданов заинтриговал потребностями ГУР: "запикали", на что будут собирать деньги – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 19:06
Видео: Сергей Притула
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Глава волонтерского фонда Сергей Притула поделился видео с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Был анонсирован сбор, но на что именно – "запикали".

Волонтер спросил Буданова о потребностях ГУР. Однако был наложен посторонний звук, когда Притула перечислял потребности ведомства.

В ответ Буданов подтверждает, что именно это и нужно ГУР, но сам перечень снова не слышно из-за "писка".

Также Притула анонсировал "мега сбор" для ГУР на завтра.

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Артём Джерипа
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