Глава волонтерского фонда Сергей Притула поделился видео с начальником Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым. Был анонсирован сбор, но на что именно – "запикали".
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Волонтер спросил Буданова о потребностях ГУР. Однако был наложен посторонний звук, когда Притула перечислял потребности ведомства.
В ответ Буданов подтверждает, что именно это и нужно ГУР, но сам перечень снова не слышно из-за "писка".
Также Притула анонсировал "мега сбор" для ГУР на завтра.
- В апреле в ГУР сообщили, что возможности ведомства по выявлению и поражению враждебных целей "кратно" выросли благодаря "народному спутнику" ICEYE, приобретенному за пожертвования украинцев.
- 14 июля Буданов ответил относительно сравнения украинской спецслужбы с израильским МОССАД. Он отметил, что Украина уже ликвидирует своих врагов, поэтому ей не нужен аналог.
- По словам Буданова, у ГУР есть источники в "ближайших кабинетах" к российскому диктатору Владимиру Путину.
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