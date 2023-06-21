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Московит подлый, но мы обучены. ГУР показало работу отдела физической защиты – видео видео

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21.06.2023, 18:26
Скриншот с видео
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Главное управление разведки Минобороны показало видео отработки профессиональных навыков своего отдела физической защиты.

"Отдел физической защиты ГУР МО Украины: всегда готовы ко всему", – отметили в ГУР.

  • Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре, и о Залужном.
  • Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.
  • Вчера Буданов вышел в прямой эфир телемарафона.
Вадим Ребрина
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