Главное управление разведки Минобороны показало видео отработки профессиональных навыков своего отдела физической защиты.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Отдел физической защиты ГУР МО Украины: всегда готовы ко всему", – отметили в ГУР.
- Российские пропагандисты в последнее время регулярно заявляют о якобы ранении или даже смерти представителей высшего военного руководства Украины. Такие фейки россияне уже распространяли и о Танцюре, и о Залужном.
- Позднее оккупанты придумали новый фейк – теперь, по их версии, был "тяжело ранен" Буданов. Россияне ссылались на несуществующую статью в немецком журнале Stern. Через несколько дней в РФ заявили о "смерти" Буданова. Сам он, как говорят в ГУР, "реагирует фирменным смехом" на такие фейки врага.
- Вчера Буданов вышел в прямой эфир телемарафона.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии