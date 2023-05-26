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Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ видео

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26.05.2023, 18:16
Валерий Залужный и Анатолий Штефан (скриншот видео)
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Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный снялся еще в одном ролике. Видео опубликовал в Telegram журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан.

На видео Залужный улыбается и всех благодарит.

"Благодарю всех. Вместе победим", – сказал главком.

На слова Штефана "Слава Украине" – Залужный ответил: "Героям слава".

  • Россия в течение мая разгоняла фейки, что с Залужным вроде бы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжелораненый". Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались.
  • 25 мая Штефан опубликовал первое видео с главкомом.

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Наталья Медведева
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