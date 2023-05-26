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Минобороны: Малый бронированный артиллерийский катер "Буча" введен в состав ВМС ВСУ – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 16:08
Минобороны: Малый бронированный артиллерийский катер
Малый бронированный артиллерийский катер (Скриншот видео)

Министерство обороны сообщило о введении малого бронированного артиллерийского катера "Буча" в состав Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины. Соответствующая информация опубликована в Telegram Минобороны.

Главное предназначение МБАК "Буча": 

- патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах;

- защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины;

- противодействие вероятным высадкам десантных средств противника.

Сегодня, 26 мая, малый бронированный артиллерийский катер "Буча" введен в состав ВМС ВСУ.

Минобороны: Малый бронированный артиллерийский катер "Буча" введен в состав ВМС ВСУ – фото

Минобороны: Малый бронированный артиллерийский катер "Буча" введен в состав ВМС ВСУ – фото
СПРАВКА. "Буча" – малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"), спроектированный Опытно-проектным центром кораблестроения и произведен на предприятии "Кузня на Рыбальском" в Киеве. Он был спущен на воду в сентябре 2021 года.

Вооружение катера проекта 58155 – два боевых модуля "Катран-М" (это морская версия боевого модуля "Штурм", устанавливаемая на БТР-3). Модули оснащены 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117 и 7,62-мм пулеметом КТ, а также двумя ПТРК "Барьер".

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Наталья Медведева
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