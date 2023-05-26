Бронекатер "Буча" урочисто ввели до складу ВМС ЗСУ. Прийшли Залужний та Неїжпапа – фото
Міністерство оборони повідомило про введення малого броньованого артилерійського катера "Буча" до складу Військово-морських сил Збройних Сил України. Відповідну інформацію опубліковано в Telegram Міноборони.
Головне призначення МБАК "Буча":
- патрулювання в ближній морській зоні, в річках та лиманах;
- захист важливих об'єктів морської та річкової інфраструктури та прибережної зони України;
- протидія можливим висадкам десантних засобів противника.
Сьогодні, 26 травня, малий броньований артилерійський катер "Буча" введено до складу ВМС ЗСУ.
ДОПОВНЕНО о 17:15. На офіційній церемонії були присутні головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний та командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. передає АрміяІнформ.
Одна з особливостей цього катера — його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність.
Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.
Оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.
Озброєння катера проєкту 58155 – два бойові модулі "Катран-М" (це морська версія бойового модуля "Штурм", що встановлюється на БТР-3). Модулі оснащені 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117 та 7,62-мм кулеметом КТ, а також двома ПТРК "Бар'єр".
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