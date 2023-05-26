Міністр оборони Олексій Резніков поїздив на українському всюдиході "Богун", який модифікували для військових потреб. Відповідне відео опубліковано у Facebook глави Міноборони.
Резніков розповів, що український всюдихід модифікують для вирішення різних військових потреб: висадки десанту, використання в боях та евакуації поранених.
"Я в захваті! Висококласний автомобіль. Говорю не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегони бездоріжжям)", – заявив глава Міноборони.
За словами Резнікова, два "Богуни" вже воюють у різних підрозділах.
"Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", – розповів міністр.
Він додав, що наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у воєнних діях. Є версія медичного евакуатора.
За словами голови Міноборони, вже є заявки на отримання "Богуна" від окремих командувачів.
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