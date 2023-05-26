Міністр оборони Олексій Резніков поїздив на українському всюдиході "Богун", який модифікували для військових потреб. Відповідне відео опубліковано у Facebook глави Міноборони.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Резніков розповів, що український всюдихід модифікують для вирішення різних військових потреб: висадки десанту, використання в боях та евакуації поранених.

"Я в захваті! Висококласний автомобіль. Говорю не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегони бездоріжжям)", – заявив глава Міноборони.

За словами Резнікова, два "Богуни" вже воюють у різних підрозділах.

"Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину", – розповів міністр.

Він додав, що наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типу озброєння для використання у воєнних діях. Є версія медичного евакуатора.

За словами голови Міноборони, вже є заявки на отримання "Богуна" від окремих командувачів.

ДОВІДКА. Всюдихід "Богун" був створений у мирний час як снігоболотохід, призначений для проведення рятувальних операцій у надзвичайних ситуаціях. Діаметр його коліс 160 см, у них є спеціальні баки, у кожному з яких – по 50 літрів пального. Водночас витрати пального лише 6 літрів на 100 кілометрів. "Богун" може долати круті підйоми та плисти як човен.

Резніков розповів, як Україна отримала німецькі "Леопарди" – все вирішив танковий кава-брейк.

Читайте також: "У танковій коаліції має бути український танк". Міноборони замовить "Оплоти" – фото, відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.