Министр обороны Алексей Резников поездил на украинском вездеходе "Богун", который модифицировали для военных нужд. Соответствующее видео опубликовано в Facebook главы Минобороны.

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Резников рассказал, что украинский вездеход модифицируют для решения разных военных нужд: высадки десанта, использования в боях и эвакуации раненых.

"Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью)", – заявил глава Минобороны.

По словам Резникова, два "Богуна" уже воюют в разных подразделениях.

"Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину", – рассказал министр.

Он добавил, что сейчас другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть версия медицинского эвакуатора.

По словам главы Минобороны, есть уже заявки на получение "Богуна" от отдельных командующих.

СПРАВКА. Вездеход "Богун" был создан в мирное время как снегоболотоход, предназначенный для проведения спасательных операций в чрезвычайных ситуациях. Диаметр его колес 160 см, в них есть специальные баки, в каждом из которых – по 50 литров горючего. При этом расход горючего только 6 литров на 100 километров. "Богун" может преодолевать крутые подъемы и плыть как лодка.

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