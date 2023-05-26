Министр обороны Алексей Резников поездил на украинском вездеходе "Богун", который модифицировали для военных нужд. Соответствующее видео опубликовано в Facebook главы Минобороны.
Резников рассказал, что украинский вездеход модифицируют для решения разных военных нужд: высадки десанта, использования в боях и эвакуации раненых.
"Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью)", – заявил глава Минобороны.
По словам Резникова, два "Богуна" уже воюют в разных подразделениях.
"Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, вместо этого оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину", – рассказал министр.
Он добавил, что сейчас другие подразделения испытывают технику, устанавливают разного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть версия медицинского эвакуатора.
По словам главы Минобороны, есть уже заявки на получение "Богуна" от отдельных командующих.
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