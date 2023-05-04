Все решил танковый кофе-брейк. Как Украина получила немецкие "Леопарды": версия Резникова

Министр обороны Алексей Резников объяснил, как Украина долго убеждала Германию передать танки Leopard: сначала предложили проводить тренировки на них. Об этом он рассказал РБК-Украина.

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По словам Резникова, Украина просила западные танки с весны 2022 года. Тогда он спросил у главы Минобороны Германии Кристин Ламбрехт, можно ли организовать обучающие курсы для украинских танкистов на танках Leopard.

Отмечается, что предварительно Резников получил согласие от испанского министра обороны Маргариты Роблес по поводу танков, дислоцированных в Латвии. Латвийский министр Артис Пабрикс был готов предоставить полигоны и инструкторов.

По словам Резникова, Ламбрехт ответила, что согласие на обучение на немецких танках будет "допускать обязательства" Германии передать Украине сами танки. Он предложил соглашение, по которому никаких обязательств не последует. Министерша поехала в Берлин на консультации. Параллельно с этим велись переговоры с Польшей и Францией по поводу их танков.

Пока Германия думала, министр обороны страны изменился – место Ламбрехт занял Борис Писториус, назначенный 19 января этого года.

По словам Резникова, о танках Leopard смогли договориться с ним во время "танкового кофе-брейка" на встрече в формате "Рамштайн".

"Он [Писториус] сказал, что относительно "Леопардов" нет политического решения. Бен Уоллес [министр обороны Великобритании] предложил: мы же на "Челленджерах" украинцев будем учить на немецких полигонах, давайте заодно и на "Леопардах" тогда. Писториус говорит: обучение – ну, я не вижу проблем, давайте… Я предложил сказать об этом прессе, мы сказали", – сказал Резников.

Он отметил, что через несколько дней после этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государство передает танки Украине.

По словам источников, Германия "была просто шокирована" тем, что Польша и страны Балтии начали самостоятельно передавать Украине военную помощь с первых дней вторжения, при этом не спрашивая "разрешения" у Германии.

Официально эти государства не передавали Украине германское вооружение.

Источники предполагают, что такая активность повлияла на Германию в том, что она "наконец-то зашевелилась" в помощи Украине.

27 марта 2023 года издание Spiegel сообщило, что Украину прибыли 18 танков Leopard 2.

21 апреля Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании базы по ремонту танков Leopard.

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Артем Джеріпа

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