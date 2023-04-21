Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании базы для ремонта танков Leopard

Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, поврежденных в боях с российскими оккупантами. Об этом сообщает Reuters.

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совещании в формате Рамштайн сообщил журналистам, что Германия, Польша и Украина подписали соглашение о совместном создании базы ремонта танков Leopard, которая может начать работать уже в конце мая.

По его словам, достигнута договоренность о том, как эта база ремонта будет финансироваться, и что расходы на ее поддержку составят 150-200 млн евро в год.

Писториус также прокомментировал планы пригласить Украину вступить в НАТО, и сказал, что все "видят Украину в качестве будущего члена Альянса", но сказал, что пока основное внимание должно быть сосредоточено на военной поддержке Украины.

12 апреля 2023 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что предлагает создать в Польше общеевропейский сервисный центр для танков Abrams.

12 апреля министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Испания планирует отправить Украине первые шесть обещанных танков Leopard 2A4 в ближайшие дни.

14 апреля восемь танков Leopard 2, которые Канада обещала передать Украине, прибыли в Польшу.

Сергій Бережний

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