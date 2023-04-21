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Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании базы для ремонта танков Leopard

Цей матеріал також доступний українською
21.04.2023, 17:31
Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании базы для ремонта танков Leopard - Фото
Канадские Leopard 2 для Украины (Фото - Twitter Anita Anand)

Германия, Польша и Украина подписали соглашение о создании центра по ремонту танков Leopard, поврежденных в боях с российскими оккупантами. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совещании в формате Рамштайн сообщил журналистам, что Германия, Польша и Украина подписали соглашение о совместном создании базы ремонта танков Leopard, которая может начать работать уже в конце мая.

По его словам, достигнута договоренность о том, как эта база ремонта будет финансироваться, и что расходы на ее поддержку составят 150-200 млн евро в год. 

Писториус также прокомментировал планы пригласить Украину вступить в НАТО, и сказал, что все "видят Украину в качестве будущего члена Альянса", но сказал, что пока основное внимание должно быть сосредоточено на военной поддержке Украины.

Сергій Бережний
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