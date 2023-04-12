Польша хочет делать снаряды с обедненным ураном для танков Abrams – Моравецкий

Польша хочет стать сервисным центром для американских танков Abrams в Европе и делать для этих танков бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

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Моравецкий на пресс-конференции в США заявил, что предлагает создать в Польше общеевропейский сервисный центр для танков Abrams.

"Это возможно, я веду переговоры об этом", – сказал польский премьер.

Он также сказал, что Польша стремится организовать на своей территории производство снарядов для Abrams с сердечниками из обедненного урана.

Ранее сегодня Моравецкий на брифинге с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне заявил, что США "обеспечат дополнительные поставки вооружения" Силам обороны Украины, в том числе в виде основных боевых танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

4 января 2023 года глава минобороны Польши утвердил контракт на приобретение у США 116 танков Abrams старых модификаций, чтобы компенсировать дефицит бронетехники, который возник после того, как Польша передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.

Кроме того, сообщалось, что Польша заказала в США еще 250 танков Abrams в современной модификации.

В начале 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, но они поступят на вооружение только через несколько месяцев.

Сергій Бережний

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