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Польша хочет делать снаряды с обедненным ураном для танков Abrams – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 23:47
Польша хочет делать снаряды с обедненным ураном для танков Abrams – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (фото – EPA)

Польша хочет стать сервисным центром для американских танков Abrams в Европе и делать для этих танков бронебойные снаряды с сердечником из обедненного урана. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Reuters.

Моравецкий на пресс-конференции в США заявил, что предлагает создать в Польше общеевропейский сервисный центр для танков Abrams.

"Это возможно, я веду переговоры об этом", – сказал польский премьер.

Он также сказал, что Польша стремится организовать на своей территории производство снарядов для Abrams с сердечниками из обедненного урана.

Ранее сегодня Моравецкий на брифинге с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне заявил, что США "обеспечат дополнительные поставки вооружения" Силам обороны Украины, в том числе в виде основных боевых танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

  • 4 января 2023 года глава минобороны Польши утвердил контракт на приобретение у США 116 танков Abrams старых модификаций, чтобы компенсировать дефицит бронетехники, который возник после того, как Польша передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72. 
  • Кроме того, сообщалось, что Польша заказала в США еще 250 танков Abrams в современной модификации.
Сергій Бережний
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Матеуш Моравецкий польша Abrams обедненный уран бронебойные снаряды
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