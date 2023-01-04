UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша утвердила контракт на 116 танков Abrams для Варшавской танковой дивизии

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 15:10
Польша утвердила контракт на 116 танков Abrams для Варшавской танковой дивизии - Фото
Мариуш Блащак (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Вице-премьер Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на приобретение 116 танков Abrams. Об этом сообщает Twitter Минобороны Польши.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня я утвердил контракт на приобретение 116 танков Abrams. Танки будут направлены на Весолу (база Варшавской танковой бригады. – Ред.) и усилят Войско Польское", – заявил Блащак.

В июле 2022 года сообщалось, что Польша намерена купить у США 116 танков Abrams взамен отправленных в Украину T-72 советского производства.

Cнятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать недостаток бронетехники, который возник у Польши после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72. 

Смотрите также: Польские танкисты объезжают "Абрамсы" со стрельбами на ночном полигоне – видео

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак польша танки Abrams
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 