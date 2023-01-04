Польша утвердила контракт на 116 танков Abrams для Варшавской танковой дивизии
Вице-премьер Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на приобретение 116 танков Abrams. Об этом сообщает Twitter Минобороны Польши.
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"Сегодня я утвердил контракт на приобретение 116 танков Abrams. Танки будут направлены на Весолу (база Варшавской танковой бригады. – Ред.) и усилят Войско Польское", – заявил Блащак.
В июле 2022 года сообщалось, что Польша намерена купить у США 116 танков Abrams взамен отправленных в Украину T-72 советского производства.
Cнятые в США с вооружения танки Abrams призваны компенсировать недостаток бронетехники, который возник у Польши после того, как она передала ВСУ 240 модифицированных танков советского производства Т-72.
- В сентябре Пентагон спросили, когда ВСУ получат танки Abrams; там ответили, что "абсолютно, это рассматривается". В Politico написали, что Украина срочно просит танки, "но Запад кивает на проблемы с обслуживанием".
- В начале декабря советник главы ОП Подоляк заявил, что "очень скоро мы получим и Abrams, и Leopard".
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