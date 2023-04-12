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Моравецкий: США обеспечат новые поставки оружия Украине, говорили о Bradley и Abrams

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 10:28
Моравецкий: США обеспечат новые поставки оружия Украине, говорили о Bradley и Abrams - Фото
Матеуш Моравецкий (фото — канцелярия премьера Польши)

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий на брифинге с вице-президентом США Камалой Харрис в Вашингтоне заявил, что Соединенные Штаты "обеспечат дополнительные поставки вооружения" Силам обороны Украины, в том числе в виде основных боевых танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. В администрации США это пока не комментировали.

После обсуждения наращивания мощи Войска польского за счет, среди прочего, и американской помощи, Моравецкий ответил на вопрос об усилении поддержки Украины так: "Американцы обеспечат дополнительные поставки оружия. Мы говорили, в том числе, о Bradley, о танках Abrams".

Он не уточнил, о чем шла речь в разговоре относительно такой бронетехники.

"Мы, поляки, сделали то, что должны были сделать. Остальное лежит на американской стороне", – добавил он.

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Премьер страны доволен, что Украина закупают оружие в Польше на деньги от международных институтов, в частности Еврокомиссии и ЕС.

LIGA.net направила запрос о более подробном комментарии в канцелярию премьера Польши.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак на брифинге сообщил, пишет РАР, что дополнительные Abrams будут поставлены польской армии в ближайшее время – ими вооружат 18-ю механизированную дивизию. По его словам, танки будут предназначены для закрытия так называемых Брестских ворот: "Их задачей будет создание барьера, плотины, которую не прорвет агрессор".

В начале 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2, но они поступят на вооружение только через несколько месяцев. Bradley обещано несколько десятков единиц – точное число неизвестно.

Євген Пилипенко
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танк Abrams Bradley
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