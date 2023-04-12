В Польше увеличат число военных США, построят базу и склады для техники – Моравецкий

В Польше будет увеличено количество постоянно присутствующих в стране американских военнослужащих, построят военную базу США и склады для техники. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, передает TVN24.

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Моравецкий отметил, что Польша увеличивает расходы на оборону до 4% ВВП, а также закупает военную технику в США.

"Мы хотим, чтобы наши системы защиты были максимально совместимы с вашими, это очень важно. Польша хочет построить самую сильную армию в Европе, поэтому мы хотим сотрудничать с самой передовой оборонной промышленностью в мире, то есть с американской промышленностью", – добавил он.

Польский премьер сообщил, что Харрис на встрече говорила об усилении постоянного присутствия американских солдат в Польше.

"Я очень рад, что вице-президент говорила не только о дополнительном присутствии нескольких тысяч солдат, но и о строительство базы и складов для накопления техники", – сказал Моравецкий.

Он напомнил, что в Европе находится более 100 000 военнослужащих США, в том числе в Польше – более 20 000.

"Самое главное сегодня – это техника, как показала российская агрессия, с которой сталкиваемся мы, с которой сталкиваются наши восточные соседи. Этого оборудования в Польше будет все больше и больше", – добавил премьер-министр Польши.

11 апреля 2023 года сообщалось, что в Польшу прилетели американские истребители F-22 Raptor для поддержки восточного фланга НАТО.

Накануне поездки в США Моравецкий заявил, что в Польше будут храниться несколько тысяч единиц военной техники НАТО.

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Наталія Медведєва

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