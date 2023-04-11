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В Польше будут склады на тысячи единиц военной техники НАТО – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 12:43
В Польше будут склады на тысячи единиц военной техники НАТО – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Польша вместе с США построит на своей территории склады вооружений на несколько тысяч единиц военной техники НАТО. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня веред вылетом в США, сообщает RMF24.

Моравецкий сказал, что "польско-американские отношения уже давно не были такими хорошими".

Премьер заявил, что поездка в США является прямым следствием недавнего визита президента Джо Байдена в Польшу и состоявшихся переговоров с президентом Анджеем Дудой.

"Когда менее чем через два года Польша будет председательствовать в Европейском союзе, мы создадим трансатлантическое партнерство, союз между Европейским союзом и Соединенными Штатами будет самым важным пунктом этого председательства", – отметил Моравецкий, добавив, что союз с США является "абсолютной основой" безопасности Польши.

По словам премьера, безопасность Польши основана на двух столпах – экономическом сотрудничестве и сотрудничестве в области обороны. "Я еду в США, чтобы укрепить обе эти опоры, укрепить их фундамент, построить их в сотрудничестве с нашими союзниками, – сказал он.

В ходе визита Моравецкий намерен укрепить и расширить оружейные контракты Польши и США.

"Я не только посещу заводы по производству вооружений, но и поговорю о финансовых вопросах. Всем известно, что сам заказ – это не самое сложное, самое сложное – построить финансирование, чтобы иметь возможность выполнить заказ в срок. Такие переговоры будут проходить на американском финансовом рынке, и я буду в них участвовать", – сказал польский премьер.

Также планируется продолжить строительство складов вооружений в Польше. "Вместе с нашими американскими партнерами мы создадим логистические комплексы и объекты для оборудования. Несколько тысяч единиц военной техники НАТО будут храниться в Повидзе и других местах в Польше. Это повысит нашу безопасность", – сказал Моравецкий.

  • Ранее сегодня министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в эфире телеканала RliveTV анонсировал строительство новой военной базы недалеко от Кишинева. 
  • 4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО.

Вадим Ребрина
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Матеуш Моравецкий польша нато
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