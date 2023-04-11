Молдова анонсировала строительство современной военной базы "для новой техники"

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в эфире телеканала RliveTV анонсировал строительство новой военной базы недалеко от Кишинева. Об этом сообщает News Maker.

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По его словам, речь идет об образовании военной инфраструктуры "с нуля", которая позволила бы разместить воинскую часть "в соответствии с современными стандартами".

"Мы хотим, чтобы у всех желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами", – объяснил министр.

Он также добавил, что Минобороны Молдовы хочет "достойных условий" для размещения новой военной техники, которую, по его словам, в скором времени получит страна от союзников.

Носатый прогнозирует, что на строительство базы понадобится около трех-пяти лет.

13 февраля 2023 года президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в стране.

2 марта в ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы.

3 марта президент Зеленский заявил, что если Россия не проиграет в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, ранее бывших в составе Советского Союза, не прекратится – в частности, против Молдовы.

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Мілана Головань

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