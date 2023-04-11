Молдова анонсировала строительство современной военной базы "для новой техники"
Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в эфире телеканала RliveTV анонсировал строительство новой военной базы недалеко от Кишинева. Об этом сообщает News Maker.
По его словам, речь идет об образовании военной инфраструктуры "с нуля", которая позволила бы разместить воинскую часть "в соответствии с современными стандартами".
"Мы хотим, чтобы у всех желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами", – объяснил министр.
Он также добавил, что Минобороны Молдовы хочет "достойных условий" для размещения новой военной техники, которую, по его словам, в скором времени получит страна от союзников.
Носатый прогнозирует, что на строительство базы понадобится около трех-пяти лет.
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