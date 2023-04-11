UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Молдова анонсировала строительство современной военной базы "для новой техники"

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 12:12
Молдова анонсировала строительство современной военной базы
Анатолий Носатый (Фото: ЕРА)

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в эфире телеканала RliveTV анонсировал строительство новой военной базы недалеко от Кишинева. Об этом сообщает News Maker.

По его словам, речь идет об образовании военной инфраструктуры "с нуля", которая позволила бы разместить воинскую часть "в соответствии с современными стандартами".

"Мы хотим, чтобы у всех желающих работать в Национальной армии были достойные условия для работы с современными аудиториями, спортзалами, с симуляторами", – объяснил министр.

Он также добавил, что Минобороны Молдовы хочет "достойных условий" для размещения новой военной техники, которую, по его словам, в скором времени получит страна от союзников.

Носатый прогнозирует, что на строительство базы понадобится около трех-пяти лет.

Читайте также: "В первую очередь, не Молдавия, а Молдова!" В Кишиневе ответили на новые выпады Захаровой

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
строительство Молдова военная база военная помощь Анатолий Носатый
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 