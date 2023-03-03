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"Что может сделать Кишинев, захватить Москву? Смешно" – Зеленский о Молдове и агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 17:04
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)

Если Россия не терпит поражение в войне против Украины, то дальнейшая ее агрессия против стран, которые ранее были в составе Советского Союза, не прекратится. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

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"Агрессивные действия РФ без провала в Украине не прекратятся – всем понятно. Эту войну Россия, я уверен, не выдержит. Уже их нарративы не работают везде так мощно, как изначально. Все понимают, что такой примитивизм, в который некоторые еще верят, что они пришли, чтобы освободить нашу страну от нацистов ... Мы уже видим, когда они хотят перевернуть правительство Молдовы", – подчеркнул Зеленский.

Он задался вопросом, чего россияне боятся там, от чего "защищаются" и что такого может сделать Молдова.

"Что может сделать Кишинев, захватить Москву? Смешно выглядит", – сказал президент.

Он подчеркнул, что России нужен упадок Украины и востока Европы, в частности, территорий, которые ранее были в составе СССР.

"Когда в истории так действовали? Когда не могли навести порядок у себя в государстве и не могли развивать экономику, не могли ничего сделать, потому что были нищими. Поэтому захватывали другие территории. Россия это делает. Мы их остановим – с нашими партнерами. У нас нет другого выхода и, если честно, и другого желания уже нет давно", – отметил Зеленский.

Он уверен, что победа Украины приостановит дальнейшую потенциальную агрессию РФ.

  • 13 февраля президент Молдовы Мая Санду заявила, что Кремль хочет осуществить госпереворот в стране. В Кишиневе опасались, что в страну под видом сербских болельщиков могли прибыть "диверсанты".
  • 2 марта премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия не может сейчас напасть на его страну, поскольку у Кремля не хватит для этого ресурсов.
  • В ВСУ заявили, что Россия демонстрирует все признаки гибридной войны против Молдовы могут быть угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но Силы обороны готовы к их нейтрализации.
  • По данным ГУР, потенциальные кандидаты на мобилизацию активно покидают территорию Приднестровья.

Читайте также: Зеленский ответил на российские вбросы о "планах" ВСУ войти в Приднестровье

Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский Молдова приднестровье агрессия рф
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