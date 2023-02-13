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РФ готовит переворот в Молдове, чтобы использовать ее против Украины. Не выйдет – Санду

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 13:00
РФ готовит переворот в Молдове, чтобы использовать ее против Украины. Не выйдет – Санду - Фото
Майя Санду (фото - ЕРА)

Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове. Об этом на брифинге 13 февраля заявила президент Майя Санду, пишет News Maker.

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9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Евросовете проинформировал Санду о том, что украинская разведка узнала о планах россиян по "разрушению политической ситуации в Молдове".

13 февраля спецслужбы Молдовы подтвердили эту информацию, заявила президент страны.

По словам Санду, осенью 2022 года Россия уже пыталась дестабилизировать ситуацию в Молдове, однако эти попытки "благодаря оперативному вмешательству органов страны" были неудачными.

Президент сказала, что в этот раз Россия планирует совершить диверсии "с привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданские лица, для проведения насильственных действий, нападений на государственные здания и захвата заложников".

Она отметила, что РФ намерена совершить госпереворот и сменить власть в Кишиневе якобы посредством протестов оппозиции.

Она добавила, что россияне рассчитывают на пророссийскую партию "Шор", преступные группировки, некоторых бывших правоохранителей и людей, связанных с олигархом Владом Плахотнюком. План также предусматривает диверсию и привлечение к ним специалистов из Беларуси, Черногории и Сербии, говорит президент.

По ее словам, цель россиян – привести к власти свое правительство, остановить процесс евроинтеграции страны и использовать Молдову в войне против Украины.

Санду заверила, что государственные органы безопасности работают над предотвращением этих провокаций и держат ситуацию под контролем.

Мілана Головань
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Молдова госпереворот майя санду план
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