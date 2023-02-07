Парламент Молдовы принял во втором чтении закон о наказании за сепаратизм

Парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект, который вводит несколько новых статей уголовного кодекса, том числе наказание за сепаратизм. Об этом сообщает Newsmaker.md.

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Проголосованный парламентом Молдовы законопроект вводит понятия "антиконституционный субъект" и "незаконная информационная структура". Поправки, как утверждают их авторы, призваны внести в уголовный кодекс ответственность за деятельность незаконных военизированных организаций, созданных как внутри страны, так и за рубежом.

Другая группа поправок вводит в уголовную практику составы преступлений, связанных со шпионажем и государственной изменой.

Статья о преследовании за сепаратизм предусматривает наказание за попытки отделить часть территории Молдовы с нарушением положений национального законодательства или международных договоров.

Власти незаконно оккупированной Россией молдавской территории Приднестровья осудили решение парламента Молдовы и заявили, что поправки в уголовный кодекс "могут оказать разрушительный эффект на переговорный процесс" между Кишиневом и Тирасполем.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. С тех пор там находятся российские оккупационные войска.

В сентябре 2022 года ГУР сообщал, что жителей Приднестровья россияне вербуют подписывать контракты с армией РФ, но желающих практически нет.

Сергій Бережний

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