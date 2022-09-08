Жителей оккупированного Приднестровья безуспешно пытаются вербовать в армию РФ – ГУР
Жителей Приднестровья, оккупированного Россией региона Молдовы, россияне вербуют подписывать контракты с армией РФ, но желающих практически нет. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
ГУР отмечает, что попытки оккупантов развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины, так как многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо пропали без вести.
Разведка указывает на то, что отмечается рост случаев дезертирства в так называемой "оперативной группе войск России в Приднестровье", и это помимо массового увольнения со службы после истечения срока контрактов.
При этом в "оперативной группе" обновили программу учений – в подготовку личного состава внесены существенные коррективы, учитывающие опыт боевых действий в Украине.
Ранее ГУР сообщало, что в оккупированном Приднестровье объявления о наборе в армию РФ публикуются в СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещаются в местах общего пользования.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что не рассматривает Приднестровье как серьезную угрозу, но предупредил, что Украина нанесет ответный удар на агрессивные действия.
Комментарии