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Жителей оккупированного Приднестровья безуспешно пытаются вербовать в армию РФ – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 21:35
Жителей оккупированного Приднестровья безуспешно пытаются вербовать в армию РФ – ГУР - Фото
Тирасполь – иллюстративное изображение (фото – EPA)

Жителей Приднестровья, оккупированного Россией региона Молдовы, россияне вербуют подписывать контракты с армией РФ, но желающих практически нет. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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ГУР отмечает, что попытки оккупантов развернуть в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников не дают практического результата. Главная причина – нежелание участвовать в боевых действиях на территории Украины, так как многие "добровольцы", решившиеся подписать контракт в начале войны, либо погибли, либо пропали без вести.

Разведка указывает на то, что отмечается рост случаев дезертирства в так называемой "оперативной группе войск России в Приднестровье", и это помимо массового увольнения со службы после истечения срока контрактов.

При этом в "оперативной группе" обновили программу учений – в подготовку личного состава внесены существенные коррективы, учитывающие опыт боевых действий в Украине. 

Ранее ГУР сообщало, что в оккупированном Приднестровье объявления о наборе в армию РФ публикуются в СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещаются в местах общего пользования. 

  • Президент Владимир Зеленский заявлял, что не рассматривает Приднестровье как серьезную угрозу, но предупредил, что Украина нанесет ответный удар на агрессивные действия.

Сергій Бережний
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гур Молдова приднестровье временно оккупированные территории
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