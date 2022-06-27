Зеленский об угрозе из Приднестровья: Это будет пощечина, но мы ответим ударом

Президент Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Приднестровье как серьезную угрозу, но предупредил, что Украина нанесет ответный удар на агрессивные действия. Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Молдовы Маей Санду, пишет Интерфакс-Украина.

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"Мы сегодня поднимали вопрос о рисках. Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятные. Но эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы на пощечину ответим ударом", — сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что дестабилизации в Молдове не произойдет, и подчеркнул: "Все такие случаи накручены, и сделано это со стороны России".

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. С тех пор находятся российские оккупационные войска.

Андрей Водяный

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