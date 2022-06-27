Зеленский об угрозе из Приднестровья: Это будет пощечина, но мы ответим ударом
Президент Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Приднестровье как серьезную угрозу, но предупредил, что Украина нанесет ответный удар на агрессивные действия. Об этом он сказал на брифинге после встречи с президентом Молдовы Маей Санду, пишет Интерфакс-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы сегодня поднимали вопрос о рисках. Если они будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы сигналы те или иные какие-то получаем. Они неприятные. Но эти люди с временно оккупированных территорий Молдовы должны знать, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы на пощечину ответим ударом", — сказал Зеленский.
Он выразил надежду, что дестабилизации в Молдове не произойдет, и подчеркнул: "Все такие случаи накручены, и сделано это со стороны России".
- Генштаб ВСУ с начала апреля 2022 года не исключает наступления РФ из Приднестровья. Оккупанты начали готовить там аэродром и пытались вербовать наемников. 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- Позже разговоры об угрозе нападения со стороны Приднестровья несколько стихли, но, по словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ до сих пор не исключают возможность вторжения.
Комментарии