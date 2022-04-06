Генштаб не исключает наступления войск РФ из Приднестровья: в Тирасполе готовят аэродром

Войска России могут использовать временно оккупированное Приднестровье для наступления на южные области Украины. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. В Генштабе не исключают: враг может использовать Приднестровье для поддержки наступательной операции на этом направлении.

В частности в ГШ обратили внимание, что сейчас проводится подготовка к приему самолетов на аэродроме Тирасполя.

4 апреля в Одесской ОВА заявили, что угроза вторжения россиян из Приднестровья есть, но сейчас маловероятна.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.