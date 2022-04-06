Генштаб не исключает наступления войск РФ из Приднестровья: в Тирасполе готовят аэродром
06.04.2022, 07:23
Защитница Одессы (фото - ЕРА)
Войска России могут использовать временно оккупированное Приднестровье для наступления на южные области Украины. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Отмечается, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. В Генштабе не исключают: враг может использовать Приднестровье для поддержки наступательной операции на этом направлении.
В частности в ГШ обратили внимание, что сейчас проводится подготовка к приему самолетов на аэродроме Тирасполя.
- 4 апреля в Одесской ОВА заявили, что угроза вторжения россиян из Приднестровья есть, но сейчас маловероятна.
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