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Генштаб не исключает наступления войск РФ из Приднестровья: в Тирасполе готовят аэродром

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 07:23
Генштаб не исключает наступления войск РФ из Приднестровья: в Тирасполе готовят аэродром - Фото
Защитница Одессы (фото - ЕРА)

Войска России могут использовать временно оккупированное Приднестровье для наступления на южные области Украины. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Отмечается, что враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобугском направлении. В Генштабе не исключают: враг может использовать Приднестровье для поддержки наступательной операции на этом направлении.

В частности в ГШ обратили внимание, что сейчас проводится подготовка к приему самолетов на аэродроме Тирасполя.

Марк Сировой
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наступление приднестровье армия рф войска россии тирасполь
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