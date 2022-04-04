Угроза вторжения россиян из Приднестровья есть, но сейчас маловероятна: глава Одесской ОВА
Угроза вторжения российских оккупантов в Украину с территории Приднестровья существует, но в ближайшее время это маловероятно. Об этом сообщил в видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.
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Марченко прокомментировал появившиеся в разных средствах массовой информации сообщения о возможном вторжении в Одесскую область российских войск с территории Приднестровья.
"Мы знаем о подготовке россиян в этом регионе. Эти действия направлены на сковывание части войск в Одесской области, чтобы помешать нашим наступательным действиям на других направлениях. Напряженность остается, но в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна", – сказал Марченко.
Глава Одесской ОВА отметил, что украинские силы обороны контролируют ситуацию в области.
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