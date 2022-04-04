Наступление оккупантов на Северодонецк может начаться в ближайшие сутки – Генштаб ВСУ
Российские оккупанты могут начать наступление на востоке Украины, в направлении Северодонецка уже в ближайшие сутки. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 3 апреля.
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На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают попытки захватить Рубежное, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку.
Российские захватчики готовятся к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Великой Новоселки.
При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм Мариуполя.
На Волынском направлении без существенных изменений.
На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений из Беларуси в РФ.
По имеющейся информации, отдельные подразделения воздушно-десантных войск оккупантов перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород.
Для замедления продвижения ВСУ оккупанты совершили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.
На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.
На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.
Южнобужское направление. Враг сосредоточился на удержании занятых позиций в районе населенного пункта Ромны. Пытается вести боевые действия, чтобы выйти на административную границу Херсонской области.
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