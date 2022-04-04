Наступление оккупантов на Северодонецк может начаться в ближайшие сутки – Генштаб ВСУ

Российские оккупанты могут начать наступление на востоке Украины, в направлении Северодонецка уже в ближайшие сутки. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 3 апреля.

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На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты продолжают попытки захватить Рубежное, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку.

Российские захватчики готовятся к наступлению, которое, возможно, будет начато в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Великой Новоселки.

При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм Мариуполя.

На Волынском направлении без существенных изменений.

На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений из Беларуси в РФ.

По имеющейся информации, отдельные подразделения воздушно-десантных войск оккупантов перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород.

Для замедления продвижения ВСУ оккупанты совершили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.

На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.

Южнобужское направление. Враг сосредоточился на удержании занятых позиций в районе населенного пункта Ромны. Пытается вести боевые действия, чтобы выйти на административную границу Херсонской области.

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Наталия Медведева

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