Данилов о "странностях" маневров РФ под Сумами: Это передислокация, будут бои на востоке

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального марафона объяснил маневры российских войск в Сумской области передислокацией и "странностями" военных РФ. Данилов прогнозирует ожесточенные бои на востоке в ближайшее время.

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Журналисты попросили Данилова прокомментировать маневры российских военных, которые сначала зашли большой колонной в Конотопский район, а потом создали большой коридор, чтобы развернуться и выйти.

"Это военное дело. Военные Российской Федерации – они немного странные <…> Они себе придумывают некоторые вещи, и потом, когда их мечты неисполнимы, они дают заднюю", – сказал секретарь СНБО.

Маневры военных РФ в Сумской области Данилов назвал передислокацией и отметил, что ВСУ готовятся к защите украинской земли.

Он сообщил, что на Донецком, Луганском и Харьковском направлениях сейчас концентрируется большая группировка российских войск, и "останавливаться они не собираются". На Донбассе он прогнозирует ожесточенные бои в ближайшее время.

"Я бы никого не успокаивал, что все закончится за день, за два, за неделю. Это очень опасная ситуация", – добавил Данилов.

Генштаб ВСУ ранее сообщал, что после поражения российских войск на киевском направлении армия РФ сосредоточится на попытке выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также будет стараться закрепиться на временно оккупированных территориях юга.

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Оксана Житнюк

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