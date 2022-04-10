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На Приднестровье россияне пытаются набрать корпус для нападения на Одессу – Братчук

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 21:58
На Приднестровье россияне пытаются набрать корпус для нападения на Одессу – Братчук - Фото
Одесса (Фото: depositphotos.com)

В оккупированном Приднестровье (Молдова) пытаются провести мобилизацию в оккупационный корпус, который могут бросить против Украины. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире 24 канала.

Братчук рассказал, что в ОВА отслеживают ситуацию в Молдове, особенно – на территории так называемого Приднестровья, где базируются, российские войска.

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"Там есть имитация определенных действий со стороны находящегося там оккупационного контингента, а также со стороны так называемой армии Приднестровья. Пытаются набирать людей в оккупационный корпус. Пойдет он в бой или не пойдет – пусть прежде всего думают о собственной жизни, если постараются двинуться через Одесскую область", – заявил Братчук.

По его словам, особых успехов в наборе желающих россияне не достигли.

Уляна Букатюк
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непризнанное Приднестровье Одесса сергей братчук
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