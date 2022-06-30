В Приднестровье мужчин агитируют подписывать контракт с российской армией – разведка
На территории молдавского сепаратистского региона Приднестровье российские военные развернули широкую агитационную кампанию по вступлению на военную службу по контракту в ряды ВС РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
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Объявления о наборе публикуются во всех СМИ, распространяются по почтовым ящикам и размещаются в местах общего пользования. В центрах занятости мужчинам в первую очередь предлагают военную службу по контракту. На производственных и сельскохозяйственных предприятиях проводятся собрания, на которых представители пунктов отбора также агитируют за вступление в ряды ВС РФ. С этой же целью оказывается давление на военнослужащих срочной службы, сообщает разведка.
Также в Тирасполе начали призыв на военную службу граждан, окончивших военную кафедру вуза и зачисленных в запас с присвоением офицерского звания.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает Приднестровье как серьезную угрозу, но предупредил, что Украина нанесет ответный удар на агрессивные действия.
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