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Зеленский в Евросовете заявил о перехвате плана России по установке контроля над Молдовой

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 16:43
Зеленский в Евросовете заявил о перехвате плана России по установке контроля над Молдовой - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении в Евросовете сообщил, что украинская разведка перехватила план России по "установке контроля" над Молдовой. Он предупредил об этом президента страны Майю Санду.

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Зеленский сказал, что недавно общался с Санду и проинформировал ее о том, что украинской разведке удалось перехватить план "разрушения политической ситуации в Молдове". Это, по словам Зеленского, "российский документ, показывающий, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, сломать демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней".

"Мы не знаем, отдали ли в Москве приказ действовать по этому плану, но мы увидели, что они собираются делать, и мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины, против других государств, в частности, в Европе", – сказал президент.

Он подчеркнул, что у российского режима одно стремление – уничтожить свободу в Европе и быть "авторитарным хозяином на континенте".

  • В декабре прошлого года замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Даниэл Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна и это наше решение, как развивать нашу страну".
  • 7 февраля 2023 года парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект, вводящий несколько новых статей уголовного кодекса, в том числе наказание за сепаратизм.
  • До конца года Молдова надеется начать переговоры по вступлению в Европейский Союз.
Вадим Ребрина
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Молдова евросовет майя санду Владимир Зеленксий Росия
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