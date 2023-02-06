Молдова, как и Украина, надеется начать переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году

Молдова надеется начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца этого года, заявила премьер республики Наталья Гаврилица в рамках визита в Брюссель. Об этом сообщила молдавская общественная телерадиокомпания Teleradio Moldova.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Такой же план установила для себя и Украина.

2 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что до конца 2023 года Украина хочет быть готова к переговорам о полноправном членстве в ЕС, а к концу 2024 года – готова к членству в ЕС.

Он заявил, что в течение 2023 года Украина хочет выполнить все рекомендации, чтобы начать переговоры по вступлению.

Гаврилица также сказала, что Молдова "не ищет короткие пути" и пообещала выполнить все рекомендации и условия, необходимые для формального старта процедуры.

Со своей стороны президент Европарламента Роберт Мецола выразил уверенность, что Молдова сможет начать предвступительные переговоры в 2023 году.

По ее словам, Молдова "заслуживает быть частью европейской семьи".

23 июня 2022 года Украина и Молдова вместе получили статус кандидата в ЕС.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.