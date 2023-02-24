Зеленский ответил на российские вбросы о "планах" ВСУ войти в Приднестровье

Президент Владимир Зеленский считает реалистичным вторжение России в другие страны, приведя в пример нынешние провокационные шаги РФ в сторону Молдовы. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, приуроченной к годовщине полномасштабной войны РФ против Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я считаю, что это (вторжение РФ в другие страны, – ред.) возможно, и это может произойти. Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успех [России] на поле боя в Украине не состоится. Массированного реванша не выйдет – по крайней мере, мы будем бороться <…> Ему нужно будет показывать успех, и мы понимаем, что он может быть там, где есть слабое место", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что для РФ "желательно", чтобы это были страны, в которых при СССР было какое-то влияние Москвы, или же в которых есть "определенные неприятности", конфликты и сепаратные институции.

Он отметил, что сразу же передал президенту Молдовы документ, перехваченный украинской разведкой, о том, что РФ хотела изменить руководство страны.

"Сейчас они вбрасывают, что на границе, на контактной линии Украины и Приднестровья есть какие-то недопонимания и выстрелы. И они забрасывают информацию, что Украина собирается зайти на территорию Приднестровья. Для чего это делается? Они четко понимают, что мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что территория Приднестровья – это территория независимой Молдовы", – отметил Зеленский.

Он заявил, что РФ постоянно провоцирует, и в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину были обстрелы в сторону Украины из Приднестровья, где стоят российские оккупанты.

"Они (россияне, – ред.) хотели, чтобы мы зашли", – сказал Зеленский.

Он также напомнил о российских ракетах, залетавших на территорию Молдовы. Президент считает, что РФ продолжит "постоянно делать такие шаги", а лучший способ противодействовать этому – санкции и оружие от Запада.

Вчера российское военное ведомство Шойгу начало распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровье – якобы в ближайшее время Украина"готовит вооруженную провокацию" в с привлечением ВСУ и "Азова".

Читайте также: Подоляк: только Молдова должна решать приднестровскую проблему

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.