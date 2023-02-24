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Подоляк: только Молдова должна решать приднестровскую проблему

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 13:59
Подоляк: только Молдова должна решать приднестровскую проблему - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Radio Moldova заявил, что только Молдова должна решать вопросы приднестровской проблемы и призвал молдован не верить заявлениям Министерства обороны России.

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23 февраля в Минобороны России опубликовали релиз о том, что в ближайшее время Украина якобы готовит вооруженную провокацию в оккупированном Россией Приднестровье с привлечением Вооруженных Сил Украины и бригады Национальной гвардии "Азов".

"Решение приднестровской проблемы принадлежит только молдавской стороне. Де-юре молдавская сторона, если ей нужна поддержка Украины, должна обратиться к президенту Зеленскому , а он, в свою очередь, должен принять соответствующие решения", – сказал он.

Подоляк добавил, что Украина не будет действовать без прямых консультаций с Молдовой, Румынией и странами Европейского союза.

Также он опроверг заявление минобороны РФ о подготовке вторжения украинской армии в Приднестровье.

"Что касается провокационных действий, то единственная страна, которая будет точно делать это в Молдове, и точно будет пытаться что-то делать в приднестровском регионе — это Российская Федерация", — заявил Подоляк.

  • 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку .
  • 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 24 февраля в строительстве Института изучения войны (ISW) появилась информация о том, что Кремль, вероятно, создает условия для проведения операций под чужим флагом на границе Украины в Черниговской области и на ее границе с Молдовой.
Мілана Головань
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