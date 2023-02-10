Правительство Молдовы уходит в отставку. Об этом заявила премьер страны Наталия Гаврилица во время брифинга, пишет noi.md.

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По ее словам, Молдова "вступает в новую фазу, в которой приоритетом страны является энергетическая, кибернетическая, экономическая и социальная безопасность".

Гаврилица пожаловалась, что ее правительство руководило "в режиме непрерывного кризиса".

Она заверила, что "мы преодолели газовый кризис – несмотря на постоянные проблемы, правительству удалось осуществить первые закупки газа из альтернативных источников, справиться с кризисом безопасности, сохранить стабильность, спокойствие в Молдове и Приднестровье".

Президент Молдовы Майя Санду 10 февраля написала, что приняла во внимание отставку Гаврилицы и поблагодарила ее за работу, пишет News Maker.

Она добавила, что по закону, после отставки премьера, проведет консультации с депутатами парламента и предложит кандидата на должность Гаврилицы.

10 февраля 2023 года Минобороны Молдовы заявило, что обнаружило российскую ракету, пересекшую воздушное пространство страны.

Мілана Головань

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