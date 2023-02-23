У Шойгу начали бредить о "провокации Азова" в Приднестровье. Молдова: Ложная информация
В Минобороны России начали распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровье. Правительство Молдовы опровергает пропагандистские сообщения оккупантов.
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На официальных ресурсах ведомства врага был выпущен релиз о том, что в ближайшее время Украина якобы "готовит вооруженную провокацию" в Приднестровье с привлечением Вооруженных Сил Украины и бригады Национальной гвардии "Азов".
Оккупанты говорят, что "в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья".
В правительстве Молдовы прокомментировали российскую пропаганду и опровергли информацию Минобороны РФ.
"Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", — сказано в сообщении.
Кишинев подчеркивает, что ведомства Молдовы сотрудничают с международными партнерами, а в случае угрозы для страны общество немедленно проинформируют.
Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.
- 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
- 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
- 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".
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