У Шойгу начали бредить о "провокации Азова" в Приднестровье. Молдова: Ложная информация

В Минобороны России начали распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровье. Правительство Молдовы опровергает пропагандистские сообщения оккупантов.

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На официальных ресурсах ведомства врага был выпущен релиз о том, что в ближайшее время Украина якобы "готовит вооруженную провокацию" в Приднестровье с привлечением Вооруженных Сил Украины и бригады Национальной гвардии "Азов".

Оккупанты говорят, что "в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья".

В правительстве Молдовы прокомментировали российскую пропаганду и опровергли информацию Минобороны РФ.

"Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", — сказано в сообщении.

Кишинев подчеркивает, что ведомства Молдовы сотрудничают с международными партнерами, а в случае угрозы для страны общество немедленно проинформируют.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова . Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы до конца 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР. В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию по выводу войск РФ из Приднестровья.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.

13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.

14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

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Дмитро Гриниченко

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