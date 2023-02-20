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Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 15:45
Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье - Фото
Дорин Речан (фото - ЕРА)

Российские войска должны выйти с территории оккупированного Россией Приднестровья, а граждан нужно дерусифицировать. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, передает TV8.

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По его словам, необходимо демилитаризировать левый берег Днестра "через эвакуацию российских войск и демилитаризацию коренного населения", после чего этих граждан нужно будет социально и экономически интегрировать.

"Мы должны достичь фундаментальной вещи — демилитаризации. После этого идет все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на вершине таблицы – демилитаризация. Это зависит от нескольких вещей, но это когда-нибудь решится", – отметил премьер.

Он также напомнил, что страна придерживается нейтралитета, но российская армия по-прежнему находится в Приднестровском регионе.

"Нейтралитет больше не помогает, когда на вас нападают, помогает способность защищаться, социальная устойчивость. Мы взяли на себя этот нейтралитет, мы внесли его в Конституцию, но российская армия все еще находится в Приднестровском регионе", – акцентировал Речан.

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Мілана Головань
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армия Молдова приднестровье деоккупация войска демилитаризация
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