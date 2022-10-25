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Зеленский предложил создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 16:57
Зеленский предложил создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии - Фото
Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский предложил по аналогии с Крымской платформой создать аналогичные международные механизмы для деоккупации Приднестровья в Молдове и Абхазии в Грузии.

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В выступлении на саммите международной Крымской платформы в Загребе Зеленский заявил, что формат Крымской платформы может стать основой для других гуманитарных и дипломатических платформ, "которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то захвачены — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий".

В том же выступлении Зеленский говорил, что Украине будет непросто реинтегрировать Крым, который Россия оккупировала в 2014 году и в котором с тех пор не прекращаются репрессии.

Абхазия – регион Грузии, который с начала 1990-х годов при военной поддержке России претендует на "независимость". Экономически зависим от России, находится под гибридной оккупацией армией РФ. В 2008 году Россия признала Абхазию "независимым государством". 

Приднестровье - регион Молдовы, который с 1991 года годов при военной поддержке России претендует на "самостоятельность". Экономически зависим от России и фактически ею оккупирован – на его территории размещен значительный воинский контингент РФ. При этом независимость региона от Молдовы сама Россия так и не признала.

Северные территории - четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), на которые заявляет права Япония. Острова были в одностороннем порядке аннексированы СССР после Второй мировой войны, Украина считает их временно оккупированными Россией территориями Японии. 

  • Крымская платформа была создана для координации действий международного сообщества по деоккупации полуострова. Второй саммит платформы с участием мировых лидеров состоялся 23 августа. О его итогах LIGA.net писала в этой статье.
  • 8 октября МИД заявил, что Россия должна понести ответственность за нарушение суверенных границ и оккупацию территорий Украины и других государств.
Сергій Бережний
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временно оккупированные территории Владимир Зеленский крымская платформа абхазия приднестровье Молдова Грузия
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