Зеленский предложил создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии
Президент Владимир Зеленский предложил по аналогии с Крымской платформой создать аналогичные международные механизмы для деоккупации Приднестровья в Молдове и Абхазии в Грузии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В выступлении на саммите международной Крымской платформы в Загребе Зеленский заявил, что формат Крымской платформы может стать основой для других гуманитарных и дипломатических платформ, "которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то захвачены — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий".
В том же выступлении Зеленский говорил, что Украине будет непросто реинтегрировать Крым, который Россия оккупировала в 2014 году и в котором с тех пор не прекращаются репрессии.
Абхазия – регион Грузии, который с начала 1990-х годов при военной поддержке России претендует на "независимость". Экономически зависим от России, находится под гибридной оккупацией армией РФ. В 2008 году Россия признала Абхазию "независимым государством".
Приднестровье - регион Молдовы, который с 1991 года годов при военной поддержке России претендует на "самостоятельность". Экономически зависим от России и фактически ею оккупирован – на его территории размещен значительный воинский контингент РФ. При этом независимость региона от Молдовы сама Россия так и не признала.
Северные территории - четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), на которые заявляет права Япония. Острова были в одностороннем порядке аннексированы СССР после Второй мировой войны, Украина считает их временно оккупированными Россией территориями Японии.
- Крымская платформа была создана для координации действий международного сообщества по деоккупации полуострова. Второй саммит платформы с участием мировых лидеров состоялся 23 августа. О его итогах LIGA.net писала в этой статье.
- 8 октября МИД заявил, что Россия должна понести ответственность за нарушение суверенных границ и оккупацию территорий Украины и других государств.
Комментарии