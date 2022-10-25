Зеленский предложил создать платформы по деоккупации Приднестровья и Абхазии

Президент Владимир Зеленский предложил по аналогии с Крымской платформой создать аналогичные международные механизмы для деоккупации Приднестровья в Молдове и Абхазии в Грузии.

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В выступлении на саммите международной Крымской платформы в Загребе Зеленский заявил, что формат Крымской платформы может стать основой для других гуманитарных и дипломатических платформ, "которые будут способствовать деоккупации других территорий, которые были когда-то захвачены — от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий".

В том же выступлении Зеленский говорил, что Украине будет непросто реинтегрировать Крым, который Россия оккупировала в 2014 году и в котором с тех пор не прекращаются репрессии.

Абхазия – регион Грузии, который с начала 1990-х годов при военной поддержке России претендует на "независимость". Экономически зависим от России, находится под гибридной оккупацией армией РФ. В 2008 году Россия признала Абхазию "независимым государством". Приднестровье - регион Молдовы, который с 1991 года годов при военной поддержке России претендует на "самостоятельность". Экономически зависим от России и фактически ею оккупирован – на его территории размещен значительный воинский контингент РФ. При этом независимость региона от Молдовы сама Россия так и не признала. Северные территории - четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), на которые заявляет права Япония. Острова были в одностороннем порядке аннексированы СССР после Второй мировой войны, Украина считает их временно оккупированными Россией территориями Японии.

Крымская платформа была создана для координации действий международного сообщества по деоккупации полуострова. Второй саммит платформы с участием мировых лидеров состоялся 23 августа. О его итогах LIGA.net писала в этой статье.

писала в этой статье. 8 октября МИД заявил, что Россия должна понести ответственность за нарушение суверенных границ и оккупацию территорий Украины и других государств.

Сергій Бережний

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