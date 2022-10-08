Курильские острова. Россия должна ответить за нарушение суверенных границ стран мира – МИД
Россия должна понести ответственность за нарушение суверенных границ Украины и других государств мира. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел по поводу указа президента Владимира Зеленского, подтверждающего уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией России.
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В МИД подчеркнули, что подтверждение уважения суверенитета и территориальной целостности Японии – это важный шаг, который восстанавливают историческую справедливость и подтверждают приверженность Украины общепризнанным принципам и нормам международного права.
"Россия как страна-агрессор должна понести всю ответственность за свои действия по нарушению суверенных границ Украины и других государств мира", – говорится в комментарии МИД.
- 7 октября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу по поводу Северных территорий Японии, а Зеленский подписал указ №692/2022, подтверждающий уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией России.
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