Курильские острова. Россия должна ответить за нарушение суверенных границ стран мира – МИД

Россия должна понести ответственность за нарушение суверенных границ Украины и других государств мира. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел по поводу указа президента Владимира Зеленского, подтверждающего уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией России.

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В МИД подчеркнули, что подтверждение уважения суверенитета и территориальной целостности Японии – это важный шаг, который восстанавливают историческую справедливость и подтверждают приверженность Украины общепризнанным принципам и нормам международного права.

"Россия как страна-агрессор должна понести всю ответственность за свои действия по нарушению суверенных границ Украины и других государств мира", – говорится в комментарии МИД.

СПРАВКА. Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны. Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия – как правопреемница СССР, контролирующая острова, – до сих пор находится с Японией в состоянии войны.

7 октября 2022 года Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу по поводу Северных территорий Японии, а Зеленский подписал указ №692/2022, подтверждающий уважение суверенитета и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией России.

Наталія Медведєва

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