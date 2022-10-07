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Верховная Рада признала Курильские острова территорией Японии, оккупированной Россией

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 17:29
Верховная Рада признала Курильские острова территорией Японии, оккупированной Россией - Фото
Япония (Иллюстративное фото: depositphotos.com)

Верховная Рада приняла постановление, в котором признает северные территории Японии оккупированными Россией. Об этом говорится в постановлении об обращении к международному сообществу относительно северных территорий Японии.

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В соответствующем обращении Верховная Рада:

- заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий;

- признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России;

- призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии.

Рада обращается в ООН, Европарламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ГУАМ, национальные парламенты иностранных государств мира о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса.

СПРАВКА. Япония заявляет права на четыре южных острова Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Острова были в одностороннем порядке аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны. Их аннексия стала причиной того, что между Японией и СССР так и не был подписан мирный договор, и формально Россия – как правопреемница СССР, контролирующая острова, – до сих пор находится с Японией в состоянии войны.
Наталія Медведєва
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верховная рада Курильские острова япония
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