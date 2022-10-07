Верховная Рада признала Курильские острова территорией Японии, оккупированной Россией
Верховная Рада приняла постановление, в котором признает северные территории Японии оккупированными Россией. Об этом говорится в постановлении об обращении к международному сообществу относительно северных территорий Японии.
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В соответствующем обращении Верховная Рада:
- заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий;
- признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России;
- призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса северных территорий Японии.
Рада обращается в ООН, Европарламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею НАТО, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею ГУАМ, национальные парламенты иностранных государств мира о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса.
- В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин призвал Японию подписать мирное соглашение с Москвой "без каких-либо условий" до конца года, чтобы попытаться решить долговременный территориальный спор. Япония отказалась.
- 12 октября 2021 года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на "северные территории" распространяется суверенитет Японии и страна должна вернуть эти земли.
- 7 февраля 2022-го США подтвердили, что поддерживают Японию по вопросу о возвращении северных территорий.
- В апреле 2022 года МИД Японии впервые за почти 20 лет в синем бюллетене назвал Курильские острова незаконно оккупированной Россией территорией.
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