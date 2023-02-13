У РФ есть план захватить Одессу из Приднестровья, но нет сил – заместитель генсека НАТО

У России существуют планы по захвату Одессы с помощью Приднестровья, но нет сил для этого, заявил в понедельник заместитель генсека НАТО Мирча Джоане на панельной дискуссии по случаю начала Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Сегодня у России недостаточно сил, чтобы с помощью Приднестровья окружить Украину сзади и затем захватить Одессу, хотя такой план есть. Мы не видим, чтобы у России была сила для его реализации. <...> У России нет ни намерений, ни возможности начать войну против НАТО, у нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательны и избегать риска эскалации", – сказал Джоане.

Он добавил, что Молдове и Грузии также не стоит бояться России, поскольку ее риторика "исходит от слабости, а не от силы".

Во время своего выступления он также обратился к странам, которым российско-украинская война кажется далекой.

"Победа Украины, которая сможет выбирать свой путь, важна не только для Европы, но и для остального мира. Вы хотите жить в мире, где суверенные нации могут выбирать свою судьбу? В Азии, в Африке и Латинской Америке – везде? Это на кону здесь", – сказал Джоане.

Он считает, что миру грозит "закон джунглей", если международное сообщество не поможет Украине победить. Поэтому он заверил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992 года, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. С тех пор там находятся российские оккупационные войска.

Андрій Водяний

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