У РФ есть план захватить Одессу из Приднестровья, но нет сил – заместитель генсека НАТО
У России существуют планы по захвату Одессы с помощью Приднестровья, но нет сил для этого, заявил в понедельник заместитель генсека НАТО Мирча Джоане на панельной дискуссии по случаю начала Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Сегодня у России недостаточно сил, чтобы с помощью Приднестровья окружить Украину сзади и затем захватить Одессу, хотя такой план есть. Мы не видим, чтобы у России была сила для его реализации. <...> У России нет ни намерений, ни возможности начать войну против НАТО, у нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательны и избегать риска эскалации", – сказал Джоане.
Он добавил, что Молдове и Грузии также не стоит бояться России, поскольку ее риторика "исходит от слабости, а не от силы".
Во время своего выступления он также обратился к странам, которым российско-украинская война кажется далекой.
"Победа Украины, которая сможет выбирать свой путь, важна не только для Европы, но и для остального мира. Вы хотите жить в мире, где суверенные нации могут выбирать свою судьбу? В Азии, в Африке и Латинской Америке – везде? Это на кону здесь", – сказал Джоане.
Он считает, что миру грозит "закон джунглей", если международное сообщество не поможет Украине победить. Поэтому он заверил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
- Генштаб ВСУ еще весной 2022 года говорил о возможности наступления РФ из Приднестровья. Оккупанты начали готовить там аэродром и пытались вербовать наемников. 22 апреля в РФ заявили, что хотят захватить весь юг Украины и выйти на Приднестровье.
- Позже разговоры об угрозе нападения со стороны Приднестровья несколько стихли, но, по словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ до сих пор не исключают возможность вторжения.
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