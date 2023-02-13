UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У РФ есть план захватить Одессу из Приднестровья, но нет сил – заместитель генсека НАТО

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 23:46
У РФ есть план захватить Одессу из Приднестровья, но нет сил – заместитель генсека НАТО - Фото
Фото: НАТО

У России существуют планы по захвату Одессы с помощью Приднестровья, но нет сил для этого, заявил в понедельник заместитель генсека НАТО Мирча Джоане на панельной дискуссии по случаю начала Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня у России недостаточно сил, чтобы с помощью Приднестровья окружить Украину сзади и затем захватить Одессу, хотя такой план есть. Мы не видим, чтобы у России была сила для его реализации. <...> У России нет ни намерений, ни возможности начать войну против НАТО, у нее достаточно проблем в Украине, и мы должны помочь Украине создать как можно больше проблем для России. Мы должны быть очень внимательны и избегать риска эскалации", – сказал Джоане.

Он добавил, что Молдове и Грузии также не стоит бояться России, поскольку ее риторика "исходит от слабости, а не от силы".

Во время своего выступления он также обратился к странам, которым российско-украинская война кажется далекой.

"Победа Украины, которая сможет выбирать свой путь, важна не только для Европы, но и для остального мира. Вы хотите жить в мире, где суверенные нации могут выбирать свою судьбу? В Азии, в Африке и Латинской Америке – везде? Это на кону здесь", – сказал Джоане.

Он считает, что миру грозит "закон джунглей", если международное сообщество не поможет Украине победить. Поэтому он заверил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992 года, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. С тех пор там находятся российские оккупационные войска.
Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато Одесса приднестровье Мирча Джоане
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 