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В Кишиневе опасаются, что сербские футбольные фанаты могут быть диверсантами

Цей матеріал також доступний українською
14.02.2023, 13:03
В Кишиневе опасаются, что сербские футбольные фанаты могут быть диверсантами - Фото
Фото - Парламент Молдовы

Депутат от провластной молдавской партии Действие и солидарность Андриан Кептонар в эфире канала Jurnal TV заявил, что на этой неделе в Кишинев под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть диверсанты, пишет News Maker.

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На этой неделе в Кишиневе состоится футбольный матч между командами из Сербии и Молдовы, пишет News Maker.

Как заявил Кептонар, "сначала планировалось", что в Молдову приедут болельщики сербской команды. Однако, исходя из слов депутата, молдавские спецслужбы приняли превентивные меры еще до заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно "плана Кремля" осуществить госпереворот в Кишиневе.

Таким образом, "сборная Сербии будет играть при пустых трибунах".

Мілана Головань
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