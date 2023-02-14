В Кишиневе опасаются, что сербские футбольные фанаты могут быть диверсантами
Депутат от провластной молдавской партии Действие и солидарность Андриан Кептонар в эфире канала Jurnal TV заявил, что на этой неделе в Кишинев под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть диверсанты, пишет News Maker.
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На этой неделе в Кишиневе состоится футбольный матч между командами из Сербии и Молдовы, пишет News Maker.
Как заявил Кептонар, "сначала планировалось", что в Молдову приедут болельщики сербской команды. Однако, исходя из слов депутата, молдавские спецслужбы приняли превентивные меры еще до заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно "плана Кремля" осуществить госпереворот в Кишиневе.
Таким образом, "сборная Сербии будет играть при пустых трибунах".
- 9 февраля 2023 года Зеленский на Евросовете сообщил, что украинская разведка перехватила план Кремля по "установке контроля" над Молдовой.
- В этот же день в Молдове заявили, что знали о попытках России взорвать ситуацию в стране.
- 13 февраля президент Молдовы Майя Санду заявила, что у Кремля "ничего не получится".
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