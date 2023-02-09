В Кишиневе подтвердили, что знали о попытках Кремля подорвать ситуацию в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду постоянно обменивается информацией с президентом Владимиром Зеленским, и получала от него предупреждение о попытках России "разрушить политическую ситуацию в Молдове". Это подтвердили в администрации президента Молдовы, пишет NewsMaker.md.

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В администрации Санду заявили, что "президент поддерживает непрерывную связь с лидерами государств и правительств европейских стран и другими внешними партнерами, включая президента Зеленского... Наши компетентные органы работают над обеспечением безопасности страны и используют всю информационную поддержку партнеров, чтобы предвосхитить и предотвратить любые попытки подрыва нашего государства".

9 февраля Зеленский в выступлении в Евросовете сообщил, что украинская разведка перехватила план России по "установке контроля" над Молдовой, и что он предупредил об этом президента Санду. По словам Зеленского, речь шла о "российском документе, показывающем, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, сломать демократический порядок этой страны и установить свой контроль над ней".

В декабре прошлого года замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что сближение Молдовы с НАТО приближает ее к "катастрофе". Спикер МИД Молдовы Даниэл Водэ расценил это как угрозу и заявил, что Молдова – "свободная страна и это наше решение, как развивать нашу страну".

7 февраля 2023 года парламент Молдовы принял во втором чтении законопроект, вводящий несколько новых статей уголовного кодекса, в том числе наказание за сепаратизм.

До конца года Молдова надеется начать переговоры по вступлению в Европейский Союз.

Сергій Бережний

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