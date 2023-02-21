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РФ хочет захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск, не выйдет — премьер Молдовы

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 18:37
РФ хочет захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск, не выйдет — премьер Молдовы - Фото
Дорин Речан (фото – ЕРА)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому, передает Moldova1.

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Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera заявил, что Украина всегда готова помочь Молдове, если Россия решит открыть второй фронт в Приднестровье.

По словам Зеленского, Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, а поскольку между Россией и Молдовой нет общей границы, Кремль может перекидывать своих военных из оккупированного Россией Приднестровья в аэропорт в Кишиневе.

21 февраля Речан подтвердил заявление Зеленского, однако заверил, что молдавские органы готовы справиться с этими вызовами.

Премьер добавил, что существует несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове.

"Еще раз подчеркну: наша цель – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе и приднестровского региона. Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовывать наши цели для достижения мира и безопасности", — дополнил политик.

  • 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
  • 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

Читайте также: Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье

Мілана Головань
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