РФ хочет захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск, не выйдет — премьер Молдовы

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому, передает Moldova1.

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Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Corriere della Sera заявил, что Украина всегда готова помочь Молдове, если Россия решит открыть второй фронт в Приднестровье.

По словам Зеленского, Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, а поскольку между Россией и Молдовой нет общей границы, Кремль может перекидывать своих военных из оккупированного Россией Приднестровья в аэропорт в Кишиневе.

21 февраля Речан подтвердил заявление Зеленского, однако заверил, что молдавские органы готовы справиться с этими вызовами.

Премьер добавил, что существует несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове.

"Еще раз подчеркну: наша цель – обеспечить мир и стабильность в стране, в том числе и приднестровского региона. Молдова выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта, и мы должны согласовывать наши цели для достижения мира и безопасности", — дополнил политик.

10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.

13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.

14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

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Мілана Головань

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