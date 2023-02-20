Зеленский о возможной агрессии России против Молдовы: Санду знает, мы готовы помочь
20.02.2023, 08:22
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что "мы готовы помочь" Молдове в случае военной агрессии против нее российского режима. Об этом он сказал в интервью Corriere della Sera.
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"Наша разведка предупредила президента Майю Санду об этой опасности, и она поясняет, что у нее есть подтверждения в этом смысле. Она благодарит нас и знает, что мы готовы помочь. Молдова не граничит с Россией, но россияне могут использовать местные аэропорты и своих военных в Приднестровье", – сказал Зеленский.
- 9 февраля Зеленский во время своего выступления в Евросовете заявил о том, что украинская разведка узнала о планах россиян по "разрушению политической ситуации в Молдове".
- Санду заявила, что Россия планирует совершить государственный переворот в Молдове, чтобы установить там пророссийскую власть и затем использовать лояльную Кремлю страну в войне против Украины.
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