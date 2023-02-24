Путин, вероятно, создает условия для операций под чужим флагом на границах Украины – ISW

Кремль, вероятно, создает условия для проведения операций под чужим флагом на границе Украины в Черниговской области и на ее границе с Молдовой. Об этом сообщается в сводке Института изучения войны (ISW).

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"Кремль, похоже, создает условия для операций под чужим флагом на международной границе в Черниговской области и в Молдове в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сводке.

В ISW напомнили, что утром 23 февраля в оперативном командовании "Север" сообщили о замеченных на границе с Черниговской областью колоннах российских оккупантов без опознавательных знаков. В ОК считают, что россияне могут готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения, чтобы, скорее всего, обвинить украинских военных в "нарушении территориальной целостности" неназванной страны.

В Институте изучения войны считают, что Кремль может готовить атаки под ложным флагом, чтобы принудить Беларусь к войне. "ISW по-прежнему считает, что нападение Беларуси или России на северные регионы Украины маловероятно, но Россия стремится навязать свою волю Лукашенко или обвинить Украину в расширении территории войны, чтобы подорвать поддержку Киева", – говорится в сводке.

Также российская операция под чужим флагом может быть направлена на фиксацию украинских сил у северной границы, чтобы ослабить оборону Украины на востоке и подготовиться к контрнаступательным операциям, считают в ISW.

Аналитики также отмечают, что Кремль создает информационные условия для проведения операции под чужим флагом в оккупированном Приднестровье, Молдова.

Вчера, 23 февраля, Минобороны России начало распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в Приднестровье.

В ISW считают, что Минобороны РФ, вероятно, стремилось создать этот ложный нарратив, чтобы исказить предупреждение президента Украины Владимира Зеленского президенту Молдовы Майе Санду о том, что Кремль готовит провокации в Молдове.

23 февраля заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что на территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину.

В тот же день беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что беларуская сторона не видит концентрации войск для нападения на Беларусь ни в Украине, ни в Польше, ни в Литве.

Вадим Ребрина

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