В Беларуси недостаточно оккупационных войск для проведения наступления на Украину – ВСУ

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что на территории Беларуси недостаточно войск для формирования ударных группировок и проведения наступления на Украину. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

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Громов отметил, что Минск продолжает предоставлять свою территорию для обучения российским войскам.

"Следует отметить, что количество личного состава, вооружений и военной техники в рамках группировки войск так называемого союзного государства недостаточно для формирования ударных группировок и проведения наступления с беларуской территории на территорию Украины", – сказал Громов.

При этом он отметил, что группировка РФ на территории Беларуси состоит из вновь сформированных подразделений или понесших значительные потери и доукомплектованных.

"Между тем значительная часть сил и средств, находившихся на территории Беларуси в качестве союзных сил, уже перемещена для участия в боевых действиях на территории Украины, а на замену поступают новые подразделения", – сказал Громов.

Он отметил, что введение в Беларуси смертной казни за государственную измену может означать давление со стороны властей на силовой блок в случае принятия диктатором Александром Лукашенко решения о непосредственном участии в войне против Украины.

Вместе с тем сегодня утром в оперативном командовании "Север" сообщили, что на границе с Черниговской областью замечены колонны российских оккупантов без опознавательных знаков, противник может готовить провокации к годовщине начала полномасштабного вторжения.

25 января 2023 года в ГУР МО заявили, что беларуский диктатор Александр Лукашенко понимает, что является одной из целей России и находится в тяжелом положении.

21 февраля международные журналисты-расследователи обнаружили секретный документ, согласно которому Россия до 2030 года планирует захватить Беларусь.

21 февраля в Беларуси ввели смертную казнь для военнослужащих, обвиняемых в "госизмене".

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Вадим Ребрина

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