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ГУР: Лукашенко – одна из целей России. Он это понимает и ему трудно

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 13:07
ГУР: Лукашенко – одна из целей России. Он это понимает и ему трудно - Фото
Вадим Скибицкий (скриншот видео)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко понимает, что является одной из целей России, и находится в трудном положении. Об этом заявил в эфире телемарафона заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

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По словам Скибицкого, Лукашенко не хочет участвовать в войне, он использует разные методы, чтобы не быть втянутым непосредственно в войну.

"Он готов отдать все, что у него есть", – заявил представитель ГУР.

Разведчик отметил, что сейчас распространилась информация, что в Беларуси начинают снимать со складов хранения технику и отдавать России.

"Мы это видим. Мы видели танки, которые передали России. Мы видели танки, которые были вывезены с территории Беларуси", – рассказал Скибицкий.

По его словам, Лукашенко знает, чем рискует.

"У него есть семья, у него есть бизнес. И произошедшие события, связанные с министром иностранных дел (глава МИД Беларуси Владимир Макей внезапно умер в ноябре 2022 года. – Ред.)... Он много поменял в своей личной охране, усилил средства безопасности. Он понимает, что является одной из целей Российской Федерации. И поэтому ему трудно", – сказал представитель ГУР.

  • В ГУР заявили, что российскому диктатору Владимиру Путину выгодно нагнетать ситуацию с Беларусью и якобы угрозой ее присоединения к войне против Украины, однако даже Лукашенко уже "не очень в это играет".
  • 24 января Лукашенко заявил, что Украина предлагала ему "пакт о ненападении".

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Наталія Медведєва
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беларусь гур александр лукашенко Вадим Скибицкий
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