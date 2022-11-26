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Умер министр иностранных дел Беларуси Макей

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 15:54
Умер министр иностранных дел Беларуси Макей - Фото
Владимир Макей (фото - ЕРА)

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза сообщает госСМИ Беларуси Белта.

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В сообщении сказано, что Макей "скоропостижно скончался", друге подробности не разглашаются.

Макей был главой МИД Беларуси 10 лет – с августа 2012 года. В 2020 году, когда в Беларуси проходили массовые протесты из-за сфальсифицированных беларуским диктатором Александром Лукашенко результатов выборов, диктатор Беларуси отправил правительство в отставку, но Макею продлил полномочия, сохранив должность. В августе 2020-го на собрании сотрудников МИД Беларуси Макей заявил, что все, кто не согласен с режимом Лукашенко, должны уволиться.

  • В феврале 2022-го, перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, Макей заявлял, что после российско-беларуских учений "ни одного военнослужащего РФ, ни одной единицы боевой техники" якобы не останется на территории Беларуси, и напомнил о заверениях Беларуси, что "никто не собирается нападать". 

Читайте также: Путин может убить Лукашенко для аннексии Беларуси и контроля над ее армией — RLI

Оксана Житнюк
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МИД беларусь владимир макей
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