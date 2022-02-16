У Лукашенко обещают: в Беларуси не останется ни одного российского военного после учений
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на пресс-конференции, что российские войска не останутся в Беларуси после учений.
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"Ни одного военнослужащего (России, – ред.), ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", – сказал он.
Макей также назвал "позитивным" недавний разговор между министрами обороны Украины и Беларуси, он надеется, что сам факт контакта позволит снизить градус напряженности. По его словам, "удалось многое прояснить для обеих сторон".
"С нашей стороны четко прозвучали заверения, что никто не собирается нападать (на Украину, – ред.)", – сказал он.
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