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У Лукашенко обещают: в Беларуси не останется ни одного российского военного после учений

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 13:09
У Лукашенко обещают: в Беларуси не останется ни одного российского военного после учений - Фото
Владимир Макей (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на пресс-конференции, что российские войска не останутся в Беларуси после учений. 

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"Ни одного военнослужащего (России, – ред.), ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", – сказал он.

Макей также назвал "позитивным" недавний разговор между министрами обороны Украины и Беларуси, он надеется, что сам факт контакта позволит снизить градус напряженности. По его словам, "удалось многое прояснить для обеих сторон".

"С нашей стороны четко прозвучали заверения, что никто не собирается нападать (на Украину, – ред.)", – сказал он.

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Марк Сировой
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